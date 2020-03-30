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Руководство КНР намерено запретить попрошайничество, торговлю с рук и приём пищи в метро.

Об этом сообщает агентство «Синьхуа», ссылаясь на Министерство транспорта КНР. Под запрет попадают и другие действия, которые могут доставить неудобство пассажирам.

Попрошайничество и торговля с рук нарушает общественный порядок и мешает пассажирам в транспорте, — заявили в ведомстве.

Запрет планируется ввести с 1 апреля. В таком случае употреблять пищу и напитки в метро позволят только детям и больным. Также власти намерены запретить прослушивание музыки в метро через динамики электронных устройств — пассажирам придётся пользоваться наушниками, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр Москвы сообщил, что количество пассажиров в столичном метро уменьшилось в три раза, в наземном транспорте — в два раза на фоне ограничительных мер в связи с борьбой с коронавирусом.