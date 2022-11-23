В Китае вспыхнули протесты на заводе по производству iPhone

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В китайском городе Чжэнчжоу начались протесты на заводе Foxconn, который считается крупнейшим в мире предприятием по производству телефонов iPhone, сообщает агентство France 24. Портал отмечает, что на видео, опубликованных в китайской соцсети Weibo и Twitter, можно увидеть сотни рабочих, марширующих по дороге к заводу. Некоторым из них противостоят полицейские по охране общественного порядка и люди в защитных костюмах. Официально китайские власти пока не комментировали инцидент.

Крупномасштабные протесты вспыхнули на заводе Foxconn в Чжэнчжоу в Центральном Китае, — говорится в сообщении.

В начале ноября стало известно, что компания Foxconn Technology Group, владеющая заводом, ухудшила свой прогноз на IV квартал в связи с недельным локдауном на предприятии из-за распространения коронавируса. В Foxconn также предрекли спад поставок смартфонов iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Ранее Apple продемонстрировала iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенными экранами. В список новшеств смартфона линейки iPhone 14 Pro вошла функция Always-On Display, позволяющая гаджету отображать ограниченную информацию, в то время как телефон находится в спящем режиме.