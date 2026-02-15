Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 19:40

В Китае восемь человек подорвались в магазине пиротехники

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В провинции Цзянсу на востоке Китая произошел взрыв в магазине пиротехники, в результате которого погибли восемь человек, передает Синьхуа. Двое других получили незначительные ожоги.

В результате взрыва и последовавшего за ним пожара в магазине фейерверков в деревне Дунань <...> провинции Цзянсу на востоке Китая погибли восемь человек и двое получили легкие ожоги, — говорится в материале.

Виновные в случившемся задержаны. Сейчас проводятся следственные мероприятия для выяснения всех деталей произошедшего, а также принимаются меры для ликвидации последствий.

Ранее в Сергиевом Посаде произошло возгорание, начавшееся после взрыва газгольдера. На месте пожара было обнаружено тело человека. Четверо пострадавших обратились за медицинской помощью. Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело.

До этого в московской квартире произошел взрыв духового шкафа. В результате пострадали женщина и ее шестилетний сын. Оба были доставлены в больницу после того, как медики и сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия. Предварительно, причиной стала разгерметизация соединений в дверце духового шкафа.

Китай
взрывы
смерти
пострадавшие
