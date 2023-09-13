В Китае ответили на слова Подоляка о слабом интеллектуальном потенциале КНР потребовала от Подоляка объяснить слова о слабом интеллектуальном потенциале

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Михаил Подоляк

МИД КНР потребовал объяснений от советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка за высказывание о «слабом интеллектуальном потенциале» Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Мао Нин. Она подчеркнула, что Пекин всегда занимал ответственную позицию по украинскому вопросу.

Я не знаю подоплеки высказываний этого лица, он должен сделать разъяснения. Китай всегда занимал ответственную позицию по вопросу украинского кризиса, призывал к перемирию и переговорам, продвигал политическое урегулирование, — сказала Нин.

Представитель внешнеполитического ведомства КНР добавила, что украинскому политику следует тщательно проанализировать ситуацию и «выработать правильное решение».

Подоляк раскритиковал интеллектуальный потенциал Китая и Индии накануне. По его словам, власти этих стран «не анализируют последствия собственных шагов». Он также добавил, что Китай и Индия «эффективно зарабатывают» на украинском конфликте.

До этого Подоляк обвинил папу римского Франциска в пророссийской позиции. Он заявил, что Киев исключает посредничество Ватикана в урегулировании конфликта в стране, поскольку не получит от понтифика «справедливой оценки» происходящего.