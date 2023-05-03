В Китае из района землетрясения эвакуировали 11 тысяч человек Власти Китая эвакуировали из района землетрясения в провинции Юньнань 11 тысяч человек

Фото: E]Oscar Rivera/Global Look Press

Власти КНР срочно эвакуировали из района землетрясения в городе Баошань провинции Юньнань на юго-западе страны порядка 11 тысяч человек. Об этом сообщает газета «Синьцзинбао». По информации издания, для проведения спасательных работ привлечено 2,4 тысячи человек. По предварительным расчетам, в регионе пострадало порядка 2,8 тысячи зданий.

Во вторник, 2 мая, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 5,3, оно произошло в 35 километрах на северо-восток от Баошаня, население которого составляет 935 тысяч человек.

По предварительным данным властей региона, погибших в результате землетрясения нет. Три человека получили легкие травмы, они госпитализированы.

Для обеспечения безопасности 38 тысяч человек приняты экстренные меры. Для них созданы 34 временных убежища.

Ранее сообщалось, что в Тихом океане в районе Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии, было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,3. По имеющимся данным, очаг стихии залегал на глубине 33,6 километра.

Также землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано у берегов островного государства Фиджи. Эпицентр находился в 474 км к юго-востоку от столицы республики, города Сува, очаг залегал на глубине 576 км.