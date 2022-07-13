В Иране опровергли продажу беспилотников России

Иран выступает против дальнейшей эскалации ситуации на Украине и не планирует поставлять военную технику, в том числе беспилотники, Москве, заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью газете la Repubblica. Ранее в США сообщили, что Иран может отправить России свои беспилотники.

У нас существуют разные формы сотрудничества с Россией, в том числе в сфере обороны, но мы не помогаем ни одной из сторон, вовлеченных в конфликт на Украине, поскольку убеждены, что его надо закончить. Некоторые западные страны, среди которых США, производят вооружения и стараются продать свою продукцию. Мы же стараемся избегать любых действий, которые могут привести к эскалации, — сказал министр.

12 июля в Вашингтоне сообщили, что Иран якобы собирается передать России несколько сотен БПЛА, в частности и способных нести вооружение. Эту версию на брифинге для журналистов озвучил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он добавил, что согласно «информации», Иран планирует обучить российских военных применению этих беспилотников. Первые этапы обучения должны, по версии представителя Белого дома, начаться уже «в первых числах июля». Салливан отметил, что «пока неизвестно», поставлены ли уже эти БПЛА Ираном в Москву.