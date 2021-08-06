В Азии врач заработал миллиард долларов на вакцинации от коронавируса

Азиатский доктор Чун Йонг Лу пополнил ряды долларовых миллионеров, благодаря вакцинации от коронавируса. Акции компании Raffles Medical Group, в которой мужчина является исполнительным директором, выросли на 104%, сообщает Bloomberg.

Аналитики установили , что в первой половине 2021 года чистая прибыль поставщика медицинских услуг выросла вдвое. Она составила $27,8 млн, а выручка достигла $343 млн. Азиатский врач Чун Йонг Лу обладает 52% компании, его состояние выросло и составляет $1,1 млрд.

Компания Raffles Medical Group занимается вакцинированием жителей Сингапура и поставляет тесты на коронавирус для аэропортов и общественных организаций. Популярность центров вакцинации в стране связана с боязнью жителей заразится. Люди перестали посещать учреждения для простых медосмотров и предпочитают приходить за услугой тестирования или вакцинирования в такие центры.

Эксперты не исключают, что после окончания пандемии, компания может стать не такой прибыльной. Чун Лу заявил, что не измеряет свой успех в деньгах, он считает своей миссией хорошую заботу о пациентах.

Компания Raffles Medical Group была основана в 1976 году. Сначала в неё входили две клиники, а затем сеть выросла до 60 филиалов. В компании кроме Сингапура оказывают медицинские услуги в Китае, Японии и Камбодже.

Власти Сингапура намерены вакцинировать 80% населения к сентябрю. Туризм является одной из основных сфер экономики, поэтому политики заинтересованы в возобновлении работы курортов.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что человечество вступило в период «реальной опасности» из-за пандемии. Он добавил, что многие из достижений человечества в ходе борьбы с инфекцией «подвергаются эрозии».