https://static.news.ru/photo/8074fb0a-48f8-11ea-8369-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить об эпидемии, но был обвинён в распространении ложной информации, скончался от коронавируса.

Китайский врач Ли Вэньлян скончался от коронавируса в Ухани, — сообщила газета Global Times.

Ли Вэньлян 30 декабря написал коллегам в соцсети, что семь случаев SARS подтвердились на рынке морепродуктов «Хуанань». Он не знал, что новый коронавирус относится к другому штамму. Его сообщение быстро распространилось, тогда Ли и ещё семерых врачей вызвали в полицию. Им вынесли серьёзное предупреждение, чтобы они впредь не делали ложных заявлений.

Как писал NEWS.ru, врачи китайского города Ухань с 6 февраля будут проверять всех жителей на наличие симптомов коронавируса. Проверки будут проходить во всех жилых домах. Город почти полностью отрезан от внешнего мира в рамках борьбы с вирусом уже более двух недель.

В настоящее время количество заразившихся коронавирусом в мире составляет более 28 тыс. человек, более 500 умерли.