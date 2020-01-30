https://static.news.ru/photo/5cdf5b56-42d4-11ea-972b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Custom Medical Stock Photo/Global Look Press

Учёные Уханьского института вирусологии Академии наук Китая смогли отобрать несколько видов лекарств, способных на клеточном уровне сдерживать новый коронавирус.

По словам представителя учреждения, результаты передали в общенациональные и региональные научно-исследовательские группы. После комплексного изучения и оценки новых лекарств может начаться лечение с их использованием, передаёт Xinhua.

Как писал NEWS.ru, эпидемия началась в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Число заболевших к 29 января превысило 6 тысяч человек, погибли 132. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила лишь несколько случаев, в которых заподозрила передачу заболевания от человека к человеку.

Китайские учёные к концу января обнаружили антитело, способное эффективно бороться с вирусом 2019-nCoV — это образец, полученный во время эпидемии атипичной пневмонии 2003 года.