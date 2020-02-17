https://static.news.ru/photo/6c53dfca-518f-11ea-a4a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китайские биологи считают, что источником распространения смертельного коронавируса может быть научная лаборатория в городе Ухань.

Специалисты Ботао Сяо и Лэй Сяо опубликовали доклад «Возможное происхождение коронавируса 2019-nCoV». В нём утверждается, что вирус стал распространяться из лаборатории, которая находилась рядом с рынком морепродуктов. Биологи считают, что в лаборатории могли проводиться опыты над животными.

По их словам, в Ухани никогда не употреблялась в пищу летучая мышь. Об этом свидетельствуют муниципальные отчёты и свидетельства 31 местного жителя и 28 приезжих, сообщает LondonLovesBusiness.

NEWS.ru сообщал, что специалисты Министерства науки и техники КНР считают, что наиболее вероятным источником коронавируса являются летучие мыши. Учёные считают, что вирус COVID-19 (новое название 2019-nCoV) на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, которая обитает в городе Чжоушань провинции Чжэцзян. По их словам, летучие мыши являются не только источником пневмонии, но и переносчиком заболевания.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество выделять больше средств для борьбы с коронавирусом.