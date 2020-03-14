https://static.news.ru/photo/29dd5164-674a-11ea-a236-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Atrero De Guzman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Окружной суд Иокогамы приговорил 30-летнего Сатоси Уэмацу к высшей мере наказания за массовое убийство в Сагамихаре, совершённое в июле 2016 года. Мужчина расправился с 19 инвалидами — жильцами пансионата, в котором проработал почти три года до нападения.

Осуждённый настаивал на том, что у инвалидов, не способных нормально общаться, нет прав человека, отмечает Kyodo.

Как писал NEWS.ru, Уэмацу признал вину в содеянном, но подчеркнул, что избавил своих жертв от страданий. Сторона защиты настаивала на том, что подсудимый психически нездоров и не должен нести уголовную ответственность за свои действия.