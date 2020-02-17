Фото: Richard Atrero De Guzman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В японской Иокогаме прошло заседание суда по делу о массовом убийстве в Сагамихаре, совершённом в июле 2016 года. Прокуроры потребовали смертной казни для обвиняемого в расправе над 19 инвалидами Сатоси Уэмацу.

Сторона обвинения заявила, что мужчина тщательно спланировал нападение. Сам японец признал вину в содеянном, однако уточнил, что преступления совершил для избавления людей от страданий. Нападавший проработал в пансионате для инвалидов почти три года, он уволился оттуда за несколько месяцев до нападения. 

Как уточняет Kyodo, окончательный приговор по делу суд должен огласить 16 марта.

Ранее NEWS.ru писал, что в Японии за убийство семьи из четырёх человек был казнён гражданин Китая.

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