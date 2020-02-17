https://static.news.ru/photo/eab385a0-5153-11ea-b8d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Atrero De Guzman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В японской Иокогаме прошло заседание суда по делу о массовом убийстве в Сагамихаре, совершённом в июле 2016 года. Прокуроры потребовали смертной казни для обвиняемого в расправе над 19 инвалидами Сатоси Уэмацу.

Сторона обвинения заявила, что мужчина тщательно спланировал нападение. Сам японец признал вину в содеянном, однако уточнил, что преступления совершил для избавления людей от страданий. Нападавший проработал в пансионате для инвалидов почти три года, он уволился оттуда за несколько месяцев до нападения.

When this happened, I figured Satoshi Uematsu was exactly this evil. He's like a Japanese Dylan Roof.



What a horrible hate crime. 19 killed, 26 injured.



Editorial: Coming to terms with what's behind the Sagamihara killings https://t.co/PhqE2DU481 pic.twitter.com/lFaqacYHl7 — Kaijuvision Radio (@kaijuvision) February 16, 2020

Как уточняет Kyodo, окончательный приговор по делу суд должен огласить 16 марта.

Ранее NEWS.ru писал, что в Японии за убийство семьи из четырёх человек был казнён гражданин Китая.