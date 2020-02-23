Крупнейшие камбоджийские туристические компании, входящие в международную ассоциацию стран Азии и Тихого океана (РАТА), просят правительство принять конкретные меры для помощи отрасли.
Как
- снизить аэропортовые сборы для зарубежных авиакомпаний,
- разрешить круизным судам заходить в Камбоджу,
- снизить стоимость визы, получаемой в аэропорту (сейчас — $30),
- снизить цену билетов для посетителей главной достопримечательности — Ангкор-Вата (сейчас билет стоит $37),
- снизить или отменить налоги в секторе гостеприимства,
- увеличить рекламные бюджеты на продвижение туризма,
- спонсировать поездки в страну представителей зарубежных туркомпаний и представителей СМИ для популяризации Камбоджи у путешественников.
Камбоджийское Министерство туризма ранее опубликовало данные, согласно которым, из-за эпидемии коронавируса и общемирового экономического спада поток путешественников из-за рубежа в стране упал на 10–15%.
А вот российских туристов вспышка нового китайского коронавируса не испугала. В Ассоциации туроператоров России отметили, что влияние эпидемии на желание российских туристов отдыхать за рубежом практически нулевое, писал NEWS.ru.
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