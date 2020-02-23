https://static.news.ru/photo/eaf7fcdc-5633-11ea-982b-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Stefan Auth/Global Look Press

Крупнейшие камбоджийские туристические компании, входящие в международную ассоциацию стран Азии и Тихого океана (РАТА), просят правительство принять конкретные меры для помощи отрасли.

Как сообщила газета Khmer Times, представители 135 туроператоров разработали «семь шагов», которые помогут увеличить поток туристов в Камбоджу. Туристический сектор считает необходимым:

снизить аэропортовые сборы для зарубежных авиакомпаний,

разрешить круизным судам заходить в Камбоджу,

снизить стоимость визы, получаемой в аэропорту (сейчас — $30),

снизить цену билетов для посетителей главной достопримечательности — Ангкор-Вата (сейчас билет стоит $37),

снизить или отменить налоги в секторе гостеприимства,

увеличить рекламные бюджеты на продвижение туризма,

спонсировать поездки в страну представителей зарубежных туркомпаний и представителей СМИ для популяризации Камбоджи у путешественников.

Камбоджийское Министерство туризма ранее опубликовало данные, согласно которым, из-за эпидемии коронавируса и общемирового экономического спада поток путешественников из-за рубежа в стране упал на 10–15%.

А вот российских туристов вспышка нового китайского коронавируса не испугала. В Ассоциации туроператоров России отметили, что влияние эпидемии на желание российских туристов отдыхать за рубежом практически нулевое, писал NEWS.ru.