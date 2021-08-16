Талибы разрешили женщинам быть телеведущими

После объявления о полном контроле над Афганистаном движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило, что женщины могут работать в СМИ и быть телеведущими. Об этом сообщает руководитель новостного отдела телеканала Tolo News Мирака Попал в Twitter.

Администрация, установленная талибами, допускает женщин к ведению новостей и других программ на телевидении. Ведущая местного телеканала Бахешта Аргханд провела интервью с руководителем медиагруппы движения «Талибан» Мавлави Абдулхаком Хемадом. Во время беседы они обсудили ситуацию в Кабуле и обыски в домах жителей Кабула и дальнейшие мероприятия запланированные новыми хозяевами положения.

Our female presenter is interviewing a Taliban media team member live in our studio @TOLOnews #Afghanistan pic.twitter.com/G6qq1KWKOH — Miraqa Popal (@MiraqaPopal) August 17, 2021

Ранее сообщалось, что боевики движения «Талибан» без боя за несколько часов взяли Кабул. Они разоружили сотрудников сил безопасности и охрану телецентра и государственного радио Афганистана. После этого все были распущены по домам. Официальный представитель Боевиков от имени своего руководство гарантировал всем иностранцам и дипломатическим представительствам безопасность.