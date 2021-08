Талибы разрешили женщинам быть телеведущими

Администрация, установленная талибами, допускает женщин к ведению новостей и других программ на телевидении. Ведущая местного телеканала Бахешта Аргханд провела интервью с руководителем медиагруппы движения «Талибан» Мавлави Абдулхаком Хемадом. Во время беседы они обсудили ситуацию в Кабуле и обыски в домах жителей Кабула и дальнейшие мероприятия запланированные новыми хозяевами положения.

Our female presenter is interviewing a Taliban media team member live in our studio @TOLOnews #Afghanistan pic.twitter.com/G6qq1KWKOH