Правительство Афганистана сформировало группу переговорщиков для диалога с радикальным движением «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено на территории РФ). Однако талибы отказались вести переговоры с правительственной делегацией в её текущем составе.
Как
Правительственную группу возглавляет бывший глава Национальной дирекции по безопасности Афганистана Мохаммад Масум Санекзай. В её состав кабмин включил политиков, чиновников и представителей гражданского общества.
Как передавал NEWS.ru, 29 февраля специальный представитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад и заместитель лидера группировки «Талибан» Абдулла Гани Барадар на церемонии в столице Катара Дохе подписали мирное соглашение. Договорённость подразумевает частичный вывод войск Соединённых Штатов и НАТО из Афганистана и прекращение насилия талибами. Также соглашение включает пункт о проведении межафганских переговоров по формированию правительства.
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