Правительство Афганистана сформировало группу переговорщиков для диалога с радикальным движением «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено на территории РФ). Однако талибы отказались вести переговоры с правительственной делегацией в её текущем составе.

Как передаёт Reuters, официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что состав делегации правительства не отражает интересы всех сторон афганского конфликта.

Правительственную группу возглавляет бывший глава Национальной дирекции по безопасности Афганистана Мохаммад Масум Санекзай. В её состав кабмин включил политиков, чиновников и представителей гражданского общества.

Как передавал NEWS.ru, 29 февраля специальный представитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад и заместитель лидера группировки «Талибан» Абдулла Гани Барадар на церемонии в столице Катара Дохе подписали мирное соглашение. Договорённость подразумевает частичный вывод войск Соединённых Штатов и НАТО из Афганистана и прекращение насилия талибами. Также соглашение включает пункт о проведении межафганских переговоров по формированию правительства.

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