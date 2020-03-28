В Китае за сутки выявили несколько десятков случаев коронавируса, но все они являются завозными.

По информации Национальной комиссии здравоохранения КНР, 27 марта в стране зарегистрировано 54 новых случая заражения COVID-19, при этом все они — завозные, передаёт издание People. Ранее NEWS.ru писал, что количество...