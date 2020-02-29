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Военный контингент США и стран НАТО будет полностью выведен из Афганистана в течение 14 месяцев. Соответствующее положение закреплено в совместной декларации Вашингтона и Кабула по установлению мира в Афганистане.

В документе отмечается, что необходимым условием для вывода войск является выполнение движением «Талибан» (запрещено в России), договорённостей с США, сообщает телеканал TOLO News. Некоторое время назад стало известно, что госсекретарь...