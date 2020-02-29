Залмай Халилзад Залмай Халилзад Фото: Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0/commons.wikimedia.org

Специальный представитель Соединённых Штатов по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад и заместитель лидера запрещённой в России террористической группировки «Талибан» Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента. После подписания участники пожали друг другу руки.

Также государственный секретарь США Майкл Помпео призвал представителей группировки выполнить обещание и разорвать связи с запрещённой в России организацией «Аль-Каида».

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп намерен сократить численность военных в Афганистане до 8,6 тысячи человек.

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