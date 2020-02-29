Специальный представитель Соединённых Штатов по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад и заместитель лидера запрещённой в России террористической группировки «Талибан» Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение.
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Также государственный секретарь США Майкл Помпео призвал представителей группировки выполнить обещание и разорвать связи с запрещённой в России организацией «Аль-Каида».
Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп намерен сократить численность военных в Афганистане до 8,6 тысячи человек.
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