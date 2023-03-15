Таинственный хищник разорвал на куски 29 овец за два дня Odisha: неизвестное существо разорвало на куски 29 овец за два дня в Индии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестный хищник разорвал на куски 29 овец за двое суток в деревне Гонадола в Индии, сообщает портал Odisha. Как рассказали очевидцы, они нашли тела животных с выпотрошенными внутренностями. При этом они подчеркивают, что сами овцы не подавали никаких сигналов о помощи за эти два дня.

Также жителей Гонадолы удивляет, что убийца не съел тела животных и не унес ни одного с собой. Как утверждают журналисты, подобные прецеденты не в новинку для жителей района Каттак — в последние пять лет они сталкиваются с жестокими убийствами домашних животных все чаще. При этом ни разу убийца не был найден. Полиция работает над выяснением обстоятельств происшествия, а фермеры требуют возместить им убытки.

Ранее в Хабаровском крае изголодавшийся тигр напал на охотников в таежной сторожке. Одного из них дикий зверь покусал, а после разорвал мужчине спину. Тигра застрелили при нападении. Охотнику позднее ампутировали руку. Он рассказал, что ему удалось эвакуироваться из тайги лишь спустя два дня после ранения, он потерял много крови.