https://static.news.ru/photo/cc9944d6-e756-11e9-aa2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

После оглашения приговора пятерым подсудимым, судья совершил попытку самоубийства. Инцидент произошёл в тайском городе Яла.

Накануне он разместил в Facebook обращение, в котором сообщил о своём намерении оправдать фигурантов дела из-за нехватки улик, пишет Bangkok Post .

Он рассказал, что коллеги оказывали на него давление и просили вынести обвинительный приговор. Такое решение грозило пятерым участникам процесса смертной казнью. Судья заключил, что выберет смерть, а не жизнь с позором.

После попытки самоубийства его доставили в больницу и прооперировали. Медики отметили, что его жизни ничего не угрожает.

Министерство юстиции Таиланда прокомментировало ситуацию и сообщило, что к попытке суицида судью привели личные проблемы и стресс.

Ранее News.ru писал, что в Черногории покончил с собой российский турист.