После оглашения приговора пятерым подсудимым, судья совершил попытку самоубийства. Инцидент произошёл в тайском городе Яла.
Накануне он разместил в Facebook обращение, в котором сообщил о своём намерении оправдать фигурантов дела из-за нехватки улик, пишет
Он рассказал, что коллеги оказывали на него давление и просили вынести обвинительный приговор. Такое решение грозило пятерым участникам процесса смертной казнью. Судья заключил, что выберет смерть, а не жизнь с позором.
После попытки самоубийства его доставили в больницу и прооперировали. Медики отметили, что его жизни ничего не угрожает.
Министерство юстиции Таиланда прокомментировало ситуацию и сообщило, что к попытке суицида судью привели личные проблемы и стресс.
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