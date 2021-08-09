США и Южная Корея захотели провести совместные учения

Военные Республики Корея и США после длительных переговоров захотели провести ежегодные летние совместные учения. Они намечены на период с 16 по 26 августа, сообщает агентство Yonhap.

В предстоящих учениях будет задействовано минимальное количество войск, их численность будет меньше, чем во время прошедших весенних манёвров, — говорится в сообщении военных источников.

Репетиция с целью проверки подготовки военных к манёврам пройдёт в течение четырёх дней в Республике Корея.

На предстоящие учения двух стран уже отреагировали в КНДР. Сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, занимающая пост заместителя заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии, убеждена, что манёвры негативно скажутся на отношениях двух стран. Политик пояснила, что они серьёзно подрывают стремления политиков восстановить взаимное доверие.

В июле стало известно, что Южная Корея и КНДР восстановили линии связи, которые были разорваны в 2020 году. В администрации президента Южной Кореи заявили, что вся корейская нация хочет восстановления отношений между Севером и Югом. Восстановление коммуникационных линий сыграет положительную роль в развитии межкорейских отношений, отметили в Пхеньяне.