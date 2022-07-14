Протестующие на Шри-Ланке вернут властям все захваченные ими здания Daily Mirror: протестующие на Шри-Ланке вернут властям все захваченные здания

Фото: Isura Nimantha/Keystone Press Agency/Global Look Press

Протестующие в Шри-Ланке согласились освободить захваченные ими правительственные здания, сообщается в Twitter газеты Daily Mirror. В их число входят дом и офис президента страны, а также офис премьер-министра.

Протестующие решили передать обратно властям все правительственные здания, — сказано в сообщении.

Шри-Ланка переживает экономический кризис из-за нехватки бензина и дизтоплива. На протяжении нескольких месяцев в стране продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки действующего правительства.

Накануне протестующие штурмовали офис премьер-министра в столице страны Коломбо. Силовики применили слезоточивый газ, над участниками акции кружили военные вертолеты. При этом 11 июля из резиденции премьера Шри-Ланки местные жители сделали музей, а рядом оборудовали мангальную зону. Отмечается, что толпа посетителей вела себя спокойно, с интересом осматривая помещения здания и близлежащую территорию.

Ранее стало известно, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подписал заявление об отставке. 13 июля незадолго до официального объявления об отставке президент вместе с семьей покинул страну на военно-транспортном самолете. Воздушное судно приземлилось на Мальдивах. Оттуда Раджапакса отправится в Сингапур, где, по данным СМИ, ему будет предоставлено убежище.