СМИ: новый японский премьер не меняет курса в отношении РФ

https://static.news.ru/photo/0ae4a144-02e1-11eb-b209-fa163e074e61_660.jpg Ёсихиде Суга Фото: YUTAKA/AFLO/Global Look Press

Новый японский премьер-министр Ёсихиде Суга не меняет курс своего предшественника Синдзо Абэ в отношении России. Однако некоторые представители его администрации уверены, что эта политика потерпела поражение. Министры призывают вкладывать больше средств в развитие проектов по экономическому сотрудничеству. Об этом 30 сентября сообщают японские СМИ.

Суга говорил о продолжении курса Абэ ещё до переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшихся накануне. Он отмечал это во время избрания лидером Либерально-демократической партии. После назначения на пост премьера политик подчеркнул, что необходимо подвести итоги японской послевоенной дипломатии. Насчёт мирного договора с РФ Суга отдельно не сообщал.

Премьер Японии после разговора с Путиным раскрыл подробности беседы. Глава правительства заявил репортёрам, что договорился с российским лидером «положить конец» территориальному спору двух стран.

Однако в администрации Суги считают, что при реальном желании вернуть Японии Курильские острова необходимо осуществлять экономическое сотрудничество на более внушительные суммы.

Предшественник Суги в 2016 году предложил план экономического сотрудничества с Россией из восьми пунктов и «новый подход» в отношении переговоров с Москвой по вопросу островов и заключению мирного договора. В 2018 году в Сингапуре Абэ фактически отошёл от базисного курса Японии, который заключался в требовании возврата четырёх островов, передаёт газета Asahi.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин во время телефонного разговора с новым премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой обсудил совместную работу над вакциной от COVID-19 и отношения двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.