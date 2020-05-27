Швейцария снимет ограничения на перемещение по Шенгенской зоне в июле

С 6 июля Швейцария снимет ограничения на перемещение по странам Шенгенского соглашения.
Об этом говорится в заявлении Федерального совета. Согласно ему, с 15 июня будут открыты границы страны с Францией, ФРГ и Австрией.
Решение было принято на заседании совета 27 мая. Свободное передвижение по Шенгенской зоне будет восстановлено в случае улучшения эпидемиологической обстановки,
Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство Германии хочет отменить ограничения на туристические поездки в 31 европейскую страну с 15 июня, если сделать это позволит ситуация вокруг пандемии коронавируса.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры стран Вышеградской четвёрки договорились о постепенном возобновлении движения через общие границы и снятии контроля, как только это будет возможно, писал NEWS.ru.
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