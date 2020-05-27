Швейцария снимет ограничения на перемещение по Шенгенской зоне в июле

https://static.news.ru/photo/be3b644e-a035-11ea-8e32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guenter Fischer/imagebroker.com/Global Look Press

С 6 июля Швейцария снимет ограничения на перемещение по странам Шенгенского соглашения.

Об этом говорится в заявлении Федерального совета. Согласно ему, с 15 июня будут открыты границы страны с Францией, ФРГ и Австрией.

Решение было принято на заседании совета 27 мая. Свободное передвижение по Шенгенской зоне будет восстановлено в случае улучшения эпидемиологической обстановки, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство Германии хочет отменить ограничения на туристические поездки в 31 европейскую страну с 15 июня, если сделать это позволит ситуация вокруг пандемии коронавируса.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры стран Вышеградской четвёрки договорились о постепенном возобновлении движения через общие границы и снятии контроля, как только это будет возможно, писал NEWS.ru.