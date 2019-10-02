ФСБ сообщила о том, что российским пограничникам пришлось открыть огонь по шхунам северокорейских браконьеров, которые оказали сопротивление при задержании в Японском море. В результате пять граждан КНДР пострадали и были задержаны 64 человека. Это уже четвёртый инцидент с участием северокорейских рыбаков за последнее время. Эксперты считают участившиеся облавы в Японском море знаком особых договорённостей между Пхеньяном и Москвой, а также — бума рыбной промышленности в КНДР.

Задержанные рыбаки были доставлены в порт Находки, сообщает ФСБ. Так как экипаж одной из четырёх северокорейских шхун оказал сопротивление, пришлось открыть огонь. Всем пяти пострадавшим морякам оказали медицинскую помощь. У браконьеров изъяли около шести тонн кальмара, более 600 кг краба и трёх акул.

Первый инцидент с задержанием рыбаков из КНДР произошёл 17 сентября. Во время стычки с ними пострадали четыре российских пограничника, а один из иностранных моряков позже скончался в больнице. Всего же во время того рейда был задержан 161 человек. Десять дней спустя пограничники отчитались о задержании уже 262 рыбаков, а в результате рейдов, проходивших с 28 по 30 сентября, к ним добавились 87 северокорейцев. Временный поверенный в делах КНДР в России Чин Чжон Хёп 23 сентября обсудил ситуацию с заместителем министра иностранных дел РФ Игорем Моргуловым.

ФСБ РФ/РИА Новости

Если судить по сообщениям СМИ, создаётся впечатление, что северокорейские браконьеры почему-то массово двинулись в российские территориальные воды. Однако ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов подчеркнул в разговоре с News.ru, что проблема эта существует давно, просто после первой стычки с пограничниками 17 сентября к ней стало привлекаться больше внимания.

Это следствие того, что российские и северокорейские власти, очевидно, пришли к какому-то соглашению, после чего наши пограничники не то чтобы получили неформальные указания действовать жёстко... просто был достигнут консенсус насчёт того, что проблему нужно решать и для этого необходимо снизить уровень толерантности к браконьерству в российских водах. Примерно за месяц до первого инцидента российское посольство уже активно привлекало внимание северокорейской стороны к проблеме, уже состоялся диалог на уровне чиновников Минрыбхоза применительно к браконьерству. А после инцидента временный поверенный в делах КНДР был вызван в российский МИД, проинформирован и пообещал доложить о российской позиции в Пхеньян. Константин Асмолов ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН

Но есть и ещё одна причина участившихся задержаний, и на это указывает другая тенденция: к берегам Японии и России всё чаще прибивает северокорейские «корабли-призраки». Несколько северокорейских судов — часть из них с трупами экипажа на борту, часть — с ещё живыми моряками — обнаружили возле посёлка Зарубино в Приморском крае в конце августа. Иногда деревянные остовы кораблей из КНДР находят в открытом море и вовсе без команды — это значит, что её, скорее всего, удалось эвакуировать.

Оба тренда — свидетельство того, что северокорейских рыбаков в последние годы стало больше и из-за конкуренции она стали заплывать дальше от родных берегов. Если утлое деревянное судёнышко (а их специально делают такими, чтобы уменьшить стоимость) сломается в открытом море или попадёт в шторм, оно пополнит число «кораблей-призраков». Если моряки решат попытать счастья в чужих водах, велика вероятность попасть в руки пограничников.

ФСБ РФ/РИА Новости

Как писал ведущий российский кореевед Андрей Ланьков, в последние десятилетия северокорейская рыбная промышленность переживает бум. Наряду с каменным углём и железной рудой, морепродукты — один из немногих товаров КНДР, конкурентоспособных на мировом рынке. При этом с конца 1990-х годов эта область с оговорками отдана в частные руки и стала подспорьем для желающих подзаработать.

Конкуренция в этой сфере велика, а количество потенциального улова в северокорейских водах снижается. С одной стороны, северокорейцы годами бесконтрольно добывали морепродукты и почти истощили свои ресурсы. С другой, как сообщал The Korea Herald в 2016 году, КНДР продала Китаю права на отлов рыбы в части своих территориальных вод в Жёлтом и Японском морях. Всего Пхеньян, отчаянно нуждающийся в валютной подпорке, на тот момент заработал на продаже прав около $30 млн.

Все эти условия вынуждают северокорейских моряков заходить в чужие воды, на что Пхеньян до последнего времени закрывал глаза.