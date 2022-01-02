Сбежавший из Южной Кореи в Северную мужчина оказался гражданином КНДР

Мужчина, сбежавший через демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи, оказался гражданином Северной Кореи, сообщает агентство Рёнхап ссылаясь на Министерство обороны. Согласно их информации, беглецом оказалось то же самое лицо, которое идентичным путём проникло на территорию Южной Кореи в 2020 году. Южнокорейские силы безопасности заявляют, что мужчина не был шпионом, проводится проверка.

Нарушитель границ был опознан по камерам наблюдения, установленным вдоль границы, поэтому мы предполагаем, что это тот же самый перебежчик, — сказал анонимный источник в Министерстве обороны.

По его словам, мужчина в возрасте около 30 лет работал в Южной Корее уборщиком и решил вернуться в КНДР из-за финансовых трудностей. Беглец перестал выходить на связь в четверг 30 декабря.

После просмотра записей камер наблюдения, военнослужащие обнаружили его передвижения вдоль границы за несколько часов до побега, а также момент, когда мужчина непосредственно преодолевает заграждения.

11-часовая поисковая операция южнокорейских пограничников не увенчалась успехом. Они направили сообщение северокорейским силам безопасности, однако те не предоставили ответа.

По предварительным данным, гражданин КНДР не был замечен в шпионаже, однако такая возможность не исключается.

Инцидент произошёл 1 января в восточной части провинции Канвондо. Беглец обошел блок-пост и пересёк демилитаризованную зону, его текущее местоположение неизвестно.