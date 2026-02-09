Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026

Россиянка погибла во время отдыха на популярном азиатском курорте

Россиянку нашли мертвой у берега в тайской Паттайе

Россиянку нашли мертвой в тайской Паттайе, сообщил ТАСС со ссылкой на местную полицию. Ее тело находилось в 50 метрах от берега.

Ее тело было отправлено на вскрытие в Институт судебной медицины полицейской больницы для установления причины и обстоятельств гибели, — говорится в сообщении.

По информации российского волонтера, женщина отдыхала в Таиланде вместе с мужем. Репатриацией тела займется страховая компания, уточнил активист.

Ранее двое туристов из России попали в реанимацию после ДТП в Таиланде. Супружеская пара направлялась в зоопарк, однако по дороге в них на скорости врезался грузовик. У 41-летнего мужчины диагностировали разрыв мочевого пузыря, переломы ребер и таза. Его 35-летняя супруга находится в коме с кровоизлиянием в мозг, она подключена к ИВЛ и не дышит самостоятельно.

До этого сообщалось, что в одном из отелей Пхукета произошло массовое отравление российских туристов. Утверждается, что за последние две недели заболели как минимум 19 человек. При этом сотрудники MBC Condotel заверили, что гостиница никогда не сталкивалась с массовыми отравлениями гостей.

