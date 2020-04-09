Россиянина спасли из пещеры в Индии

В Индии спасатели во время патрулирования обнаружили укрывавшегося в пещере гражданина России. Инцидент произошёл в районе пляжа Кери в штате Гоа.
Из-за прилива пещера быстро заполнялась водой, а мужчина находился в состоянии шока. Предположительно, он провёл в укрытии около недели и не мог ходить. Россиянина увезли в госпиталь, врачи лечат Валентина от обезвоживания. Вероятно, речь идёт о психически неуравновешенном человеке, отмечает The Indian Express.
Полицейским удалось установить контакт с братом спасённого, он проживает в России. О случившемся также проинформировано посольство РФ.
В штате Гоа полиция после нескольких дней поисков нашла россиянина, о пропаже которого сообщила жена. Мужчина находится на лечении в Институте психиатрии и поведения человека в Бамболиме, писал NEWS.ru.