Россиянина спасли из пещеры в Индии

Из-за прилива пещера быстро заполнялась водой, а мужчина находился в состоянии шока. Предположительно, он провёл в укрытии около недели и не мог ходить. Россиянина увезли в госпиталь, врачи лечат Валентина от обезвоживания. Вероятно, речь идёт о психически неуравновешенном человеке, отмечает The Indian Express.

This #Russian national was rescued from a #sea side cave by lifeguards of Drishti Marine off north #Goa 's #Keri #beach as the tide was rising. The man identified as Valenti was taken to hospital and is believed to be mentally unstable. pic.twitter.com/sJXrpFVEsk