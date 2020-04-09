Азия

Россиянина спасли из пещеры в Индии

08:53, 10 апреля 2020 17
Фото: Drishti Lifeguards

В Индии спасатели во время патрулирования обнаружили укрывавшегося в пещере гражданина России. Инцидент произошёл в районе пляжа Кери в штате Гоа.

Из-за прилива пещера быстро заполнялась водой, а мужчина находился в состоянии шока. Предположительно, он провёл в укрытии около недели и не мог ходить. Россиянина увезли в госпиталь, врачи лечат Валентина от обезвоживания. Вероятно, речь идёт о психически неуравновешенном человеке, отмечает The Indian Express.

Полицейским удалось установить контакт с братом спасённого, он проживает в России. О случившемся также проинформировано посольство РФ.

В штате Гоа полиция после нескольких дней поисков нашла россиянина, о пропаже которого сообщила жена. Мужчина находится на лечении в Институте психиатрии и поведения человека в Бамболиме, писал NEWS.ru.

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