Россиянина спасли из пещеры в Индии

https://static.news.ru/photo/734d5fa8-7aee-11ea-a49b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Drishti Lifeguards

В Индии спасатели во время патрулирования обнаружили укрывавшегося в пещере гражданина России. Инцидент произошёл в районе пляжа Кери в штате Гоа.

Из-за прилива пещера быстро заполнялась водой, а мужчина находился в состоянии шока. Предположительно, он провёл в укрытии около недели и не мог ходить. Россиянина увезли в госпиталь, врачи лечат Валентина от обезвоживания. Вероятно, речь идёт о психически неуравновешенном человеке, отмечает The Indian Express.

This #Russian national was rescued from a #sea side cave by lifeguards of Drishti Marine off north #Goa 's #Keri #beach as the tide was rising. The man identified as Valenti was taken to hospital and is believed to be mentally unstable. pic.twitter.com/sJXrpFVEsk — Aditya Anand (@anandaditya) April 9, 2020

Полицейским удалось установить контакт с братом спасённого, он проживает в России. О случившемся также проинформировано посольство РФ.

В штате Гоа полиция после нескольких дней поисков нашла россиянина, о пропаже которого сообщила жена. Мужчина находится на лечении в Институте психиатрии и поведения человека в Бамболиме, писал NEWS.ru.