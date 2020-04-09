В Индии нашли пропавшего туриста из России

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Полиция штата Гоа в Индии спустя несколько дней поисков нашла россиянина, об исчезновении которого сообщила жена. Мужчина находится в Институте психиатрии и поведения человека в Бамболиме.

Гражданин России проходит лечение длительностью 21 день, уточняет The Indian Express.

Для нас облегчение, что он нашёлся, — заявил газете представитель полиции.

Ранее супруга россиянина связалась с местными правоохранителями, отправив сообщение на русском языке. Она рассказала, что мужчина должен был вернуться на родину 16 марта, однако этого не случилось.

Как писал NEWS.ru, гражданин РФ Сергей Скок поехал в Индию на отдых 5 марта и перестал выходить на связь 11 марта. После его пропажи жена из социальных сетей узнала, что у него украли деньги, телефон и документы.