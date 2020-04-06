Российский турист пропал в Индии

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Гражданин России Сергей Скок поехал в Индию на отдых 5 марта и перестал выходить на связь 11 марта. Об этом рассказала его жена.

По её словам, он заселился в отель Shiva Place на Гоа и постоянно звонил и отправлял фотографии с видами.

После пропажи она узнала через социальные сети, что у мужчины украли деньги, телефон и документы. Очевидцы рассказали, что 18 марта он садился в автобус, следующий в аэропорт Даболим. При этом россиянин не зарегистрировался ни на один рейс и не вылетел из страны.

Местный житель считает, что путешественника могла задержать полиция, передаёт МК.

Полиция могла обратиться в российское консульство в Мумбае за установлением его личности. Это заняло бы какое-то время, а потом объявили карантин, — рассказал он.

Российское посольство и местные правоохранительные органы знают об инциденте.

Ранее NEWS.ru писал, что в национальном аэропорту Минск ночью 6 апреля приземлился самолёт авиакомпании «Белавия», прилетевший из Индии. Специальным рейсом из азиатской страны были доставлены граждане Белоруссии, России, Украины и Таджикистана.