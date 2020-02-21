Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил о $500 тысячах, которые выделила Россия на борьбу с незакононным оборотом лёгкого и стрелкового оружия в Центральной Азии.
РФ выделила полмиллиона долларов США на реализацию первой фазы проекта. Намерены также по необходимости оказывать экспертную поддержку в рамках его реализации, — цитирует «Интерфакс» слова Небензи.
По словам постпреда, это первая комплексная программа технического содействия. Она находится на стыке антитеррора, разоружения и борьбы.
Рассчитываем, что представленный сегодня проект принесет свои плоды и впоследствии будет реализован и в других регионах мира, — добавил Небензя.
NEWS.ru писал в конце 2019 года, что Сербию обвинили в организации тайных поставок оружия на Украину. Контейнеры с вооружением шли с разрешения МВД, БИА (Агентство информационной безопасности), Минобороны и сербского Министерства торговли.
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