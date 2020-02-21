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Число излечившихся от новой коронавирусной инфекции в китайской Ухани за день впервые превысило число заболевших, поступивших в медучреждения за сутки. Об этом заявил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн.

По словам чиновника, которые приводит «Синьхуа», в Китае впервые с начала эпидемии зарегистрирован рекордный показатель выздоровевших за день. Так, в течение 20 февраля из больниц по всей стране были выписаны...