Россия и Китай в 2021 году вытащат отношения из сырьевой воронки

В 2020 году азиатские страны стали примером для подражания во всём мире, справившись с пандемией лучше западных государств. Это заставило экспертов заговорить о наступлении «века Азии», а также вспомнить об объявленном несколько лет назад развороте России на Восток. NEWS.ru подвёл промежуточный итог этой политики и попытался предсказать, как будут развиваться отношения РФ со странами Азии в наступающем году.

В начале года китайская Ухань приковала к себе внимание всех мировых СМИ, став эпицентром заражения коронавирусом нового типа. Тогда казалось, что очередная эпидемия угрожает власти руководителя КНР Си Цзиньпина. В итоге COVID-19 пошатнул многие мировые правительства, но только не китайское. До сих пор Китай остаётся одним из немногих государств, которое не только успешно подавило первую волну пандемии, но и не допустило второй.

Однако падения экономики в первом и втором квартале года КНР всё же не удалось избежать. В ответ Пекин принял план восстановления, основанный на крупных инфраструктурных проектах. Для этого стране понадобилось много сырья, которое ей с готовностью поставила Россия. Китай увеличил закупки не только нефти, но и чёрных, цветных металлов, что вызвало повышение их цен, а также помогло РФ сгладить негативные последствия от падения стоимости углеводородов. Ряд экспертов полагают, что Пекин таким образом чуть ли не спас российскую экономику от глубокой рецессии, в которой оказались западные страны, зависимые не от сырьевых поставок, а от состояния малого и среднего бизнеса.

Mao Siqian/Global Look Press

С другой стороны, российско-китайские отношения, кажется, ещё больше замкнулись на сырье. Из этой воронки они не могут выйти с начала «разворота на Восток», который в итоге вылился в поиск новых рынков сбыта энергоносителей. Сотрудничество за пределами этой сферы двум державам пока не удаётся по-настоящему наладить, несмотря на регулярные встречи на высшем уровне.

Впрочем, для России «разворот на Восток» всегда был больше политическим проектом, чем экономическим. Так, Владимир Путин на экспертной встрече в октябре в очередной раз намекнул на то, что военный союз Москвы и Пекина вполне возможен. Хотя специалисты и считают это скорее попыткой припугнуть Вашингтон, чем реальной перспективой.

Профессор школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что отход от сырьевой составляющей в отношениях ждёт Москву и Пекин как раз в 2021 году. В 2020-м усилилось давление на Китай со стороны США. Целью этой кампании, в которую Вашингтон вовлёк и своих союзников, стала в том числе китайская экономическая инициатива «Один пояс — один путь». В результате КНР задумалась о том, какие страны являются её настоящими союзниками, что стало дополнительным аргументом в пользу сотрудничества с Россией, которая не меняла своего отношения к восточному соседу последние 40 лет.

Во-первых, в 2021 году нас ждёт экономический подъём Китая и за ним целого ряда стран Азии, эта часть света покажет рост больше, чем Европа и США. Во-вторых, будет пересмотр работы международных организаций и Россия будет играть в этом процессе не последнюю роль. В-третьих, можно ожидать расширения российско-китайского сотрудничества в области несырьевой торговли. Речь идёт о поставках продуктов питания из России и создании совместных технологических проектов. Наконец, Россия и Китай очевидным образом придут к пониманию единой концепции коллективной безопасности. При этом, в отличие от того, что ожидают США, они не будут создавать никаких военных блоков, но продолжат работать на основе тех соглашений, которые уже достигнуты. Алексей Маслов профессор школы востоковедения НИУ ВШЭ профессор школы востоковедения НИУ ВШЭ

Тень административного ресурса довлеет и над российско-индийскими отношениями. Из-за пандемии Владимиру Путину и индийскому премьер-министру Нарендре Моди пришлось прервать свою традицию регулярных встреч, однако целых два раза Москву успел посетить министр обороны Индии Раджнатх Сингх. Речь предсказуемо шла о поставках вооружений. На фоне обострения приграничного конфликта с Китаем Нью-Дели, по некоторым данным, хотел закупить у России истребители, а также ускорить поставку зенитных ракетных комплексов С-400.

Idrees Abbas/Global Look Press

Но Москва вынуждена осторожничать в этом вопросе, ведь она хочет поддерживать хорошие отношения как с КНР, так и с Индией. И неясно, как долго нашей стране удастся балансировать, учитывая, что соседи Китая посматривают на него всё с большим недоверием. Возможно, скоро России придётся решать, к какой именно части Востока она хочет разворачиваться.

В Японии в 2020 году добровольно отправился в отставку по состоянию здоровья премьер-министр Синдзо Абэ, которого называли, возможно, самым пророссийским главой японского правительства. Абэ поставил вопрос заключения мирного соглашения с Россией в центр своей дипломатической повестки, но так и не смог добиться от Москвы уступок по Курилам, несмотря на частые визиты и широкие жесты.

Ему на смену пришёл Ёсихидэ Суга, сразу же заявивший, что по поводу курильского вопроса будет придерживаться политики преемственности. Впрочем, эксперты подчёркивают, что неудачи предшественника ему тоже придётся учитывать. Со стороны Токио впредь будет меньше иллюзий по поводу заключения мирного договора, а значит, и меньше усилий на этом направлении. Лучшей стратегией для отношений двух стран будет вынесение этого вопроса за скобки.