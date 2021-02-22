Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Киргизии

https://static.news.ru/photo/d5d7068c-758f-11eb-a56c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при министерстве здравоохранения и социального развития Киргизии зарегистрировал российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».

Получение препаратом регистрационного удостоверения позволит провести вакцинацию населения уже в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

С начала марта 2020 года, когда в республике были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом, в Киргизии инфицировались более 86 тысяч человек, 1460 из них умерли из-за осложнений, вызванных смертоносной инфекцией.

«Спутник V» считается первой в мире вакциной по профилактике COVID-19, он зарегистрирован Минздравом РФ в августе 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Спутник V» российского производства 22 февраля зарегистрирован в Сирии. Применение препарата официально разрешили власти страны. Днём ранее «Спутник V» зарегистрировали в Сан-Марино — небольшой европейской стране, со всех сторон окружённой Италией. Республика стала 30-й страной, зарегистрировавшей у себя эту вакцину.