Сирия зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/5faee334-74ff-11eb-ab21-96000091f725_660.jpg Фото: EPA/Gyorgy Varga HUNGARY OUT/ТАСС

Вакцина от нового коронавируса «Спутник V» российского производства зарегистрирована в Сирии. Применение препарата официально разрешили власти страны на территории республики, передаёт 22 февраля 2021 года посольство САР в РФ.

Сирийская Арабская Республика выполнила все процедуры по регистрации российской вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции и разрешила её применение на своей территории, — цитирует документ дипмиссии ТАСС.

Накануне «Спутник V» зарегистрировали в Сан-Марино — небольшой европейской стране, со всех сторон окружённой Италией. Республика стала 30-й страной, зарегистрировавшей у себя эту вакцину. Применение данного вещества, кроме РФ, одобрили в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане и Габоне.

Ранее в РФ зарегистрировали третью вакцину от COVID-19 — центра Чумакова. Первые 120 тысяч доз препарата поступят в гражданский оборот в середине марта 2021 года. Порядок ценообразования на лекарство должен быть прозрачным, заявил премьер-министр РФ. Он призвал не пытаться получать сверхприбыль в этой сфере.

Как писал NEWS.ru, врач и сенатор Сергей Леонов пояснил основные различия между российскими вакцинами от коронавируса: «ЭпиВакКороной», «КовиВаком» и «Спутником V». «ЭпиВакКорона», по его словам, является самой мягкой из вакцин, она искусственно синтезирована и будет давать меньше побочных последствий. «Спутник V» эксперт назвал «усреднённой версией», реакция организма на неё достаточно активна, нередко она сопровождается повышением температуры тела. А самой «ядрёной» вакциной является «КовиВак».