https://static.news.ru/photo/f80d576c-72a4-11eb-9c39-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Сан-Марино — небольшой европейской стране, со всех сторон окружённой Италией. Республика стала 30-й страной, зарегистрировавшей у себя эту вакцину.

Республика Сан-Марино стала 30-й страной, одобрившей «Спутник V», — говорится в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

Republic of San Marino, the worldâs oldest constitutional republic, becomes the 30th country to approve #SputnikV

La Repubblica di San Marino, la piÃ¹ antica repubblica costituzionale del mondo, diventa il trentesimo paese ad approvare Sputnik V



Read more: https://t.co/9JAA9srov2 — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 19, 2021

Старейшее государство Европы, Сан-Марино, присоединилось сегодня к 29 другим государствам мира, где «Спутник V» станет одним из главных инструментов в борьбе с коронавирусом, — цитирует РИА Новости гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

Он также подчеркнул, что «Спутник V» на сегодняшний день признан медицинскими специалистами и государственными регуляторами как один из наиболее эффективных, безопасных и доступных препаратов.

Применение этой вакцины, помимо России, одобрили в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане и Габоне.

Как писал NEWS.ru, врач и сенатор Сергей Леонов пояснил основные различия между российскими вакцинами от коронавируса: «ЭпиВакКороной», «КовиВаком» и «Спутником V». «ЭпиВакКорона», по его словам, является самой мягкой из вакцин, она искусственно синтезирована и будет давать меньше побочных последствий. «Спутник V» эксперт назвал «усреднённой версией», реакция организма на неё достаточно активна, нередко она сопровождается повышением температуры тела. А самой ядрёной вакциной является «КовиВак». Она несёт в себе большое количество антигенов, реакция организма на неё будет более выраженная, и в результате вырабатывается более стойкий иммунитет. Врач посоветовал прививаться «КовиВаком» молодым и людям среднего возраста с крепким здоровьем, «ЭпиВакКороной» — пожилым, а «Спутником V» — по показаниям.