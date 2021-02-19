https://static.news.ru/photo/1382bade-7348-11eb-ac04-96000091f725_660.jpg Фото: Абзал Калиев/РИА Новости

В России зарегистрирована третья вакцина — центра Чумакова. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

В ближайшее время будет запущена линия по производству вакцины центра Чумакова, — сказал премьер министр.

Первые 120 тыс доз вакцины поступят в гражданский оборот в середине марта 2021 года.

Порядок ценообразования на вакцины от ковида должен быть прозрачным, добавил Мишустин. Он призвал не пытаться получать сверхприбыль в этой сфере.

В ближайшее время будет запущена линия по производству нового препарата, он называется «КовиВак».

Глава кабмина подчеркнул, что Россия сегодня является единственной страной в мире, где зарегистрировано целых три вакцины для профилактики коронавируса.

Как ранее писал NEWS.ru, в ходе первой фазы исследований этой вакцины были привиты 200 добровольцев. Нежелательных реакций у них выявлено не было. Вторая фаза испытаний стартовала в декабре 2020 года в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Кирове с участием 200 добровольцев.

После регистрации препарат пройдёт третью фазу клинических испытаний на трёх тысячах добровольцев. Параллельно с этим вакцину запустят в гражданских оборот.