Врач назвал различия российских вакцин от коронавируса

https://static.news.ru/photo/298eae06-7202-11eb-9a15-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач и член Совета Федерации Сергей Леонов пояснил основные различия между российскими вакцинами от коронавируса: «ЭпиВакКороной», «КовиВаком» и «Спутником V».

«ЭпиВакКорона» является самой мягкой из вакцин, она искусственно синтезирована и будет давать меньше побочных последствий, — цитирует РИА Новости Леонова.

«Спутник V» эксперт назвал «усреднённой версией», реакция организма на неё достаточно активна, нередко она сопровождается повышением температуры тела.

Самой ядрёной вакциной является «КовиВак». Она несёт в себе большое количество антигенов, реакция организма на неё будет более выраженная, и в результате вырабатывается более стойкий иммунитет, — сообщил Леонов.

Врач посоветовал прививаться «КовиВаком» молодым и людям среднего возраста с крепким здоровьем, «ЭпиВакКороной» — пожилым, а «Спутником V» — по показаниям.

Другой сенатор и хирург Юрий Архаров сообщил, что работа над вакцинами от коронавируса в России продолжается, разрабатывается ещё более 20 видов вакцин, идёт их доклиническое исследование. Тем, кто уже переболел коронавирусом, он посоветовал вакцинироваться после консультации с врачом, когда количество антител опустится до так называемой серой зоны.

Как писал NEWS.ru, вакцину «КовиВак», разработанную специалистами Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова, планируют зарегистрировать в РФ 20 февраля. В широкомасштабном тестировании препарата примут участие три тысячи добровольцев. В ходе первой фазы исследований этой вакцины были привиты 200 добровольцев. Нежелательных реакций у них выявлено не было. Вторая фаза испытаний стартовала в декабре 2020 года в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Кирове с участием 200 добровольцев. Документы для регистрации вакцины «КовиВак» поступили в Минздрав РФ 20 января.

Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил о старте третьей фазы испытаний вакцины «Спутник Лайт», первой прививки от коронавируса, не требующей второго визита в поликлинику.