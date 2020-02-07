https://static.news.ru/photo/4f255f6a-49c3-11ea-ac30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Quanchao/Xinhua/Global Look Press

Россия отправит в Китай гуманитарную помощь в виде двух миллионов медицинских масок.

Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, передаёт ТАСС. Это связано со вспышкой нового коронавируса в Китае.

Мы подготовили на отгрузку в рамках гуманитарной помощи в Китай 2 млн масок, — заявил Мантуров.

6 февраля российский лидер Владимир Путин и правительство России поручили подразделениям МЧС сформировать гуманитарный груз для жителей КНР.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Белоруссия отправила в Китай 20 тонн гуманитарной помощи. Военно-транспортный самолёт пробудет в воздухе 20 часов, совершив дозаправку в Новосибирске и Владивостоке.