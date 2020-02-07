Россия отправит в Китай гуманитарную помощь в виде двух миллионов медицинских масок.
Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров,
Мы подготовили на отгрузку в рамках гуманитарной помощи в Китай 2 млн масок, — заявил Мантуров.
6 февраля российский лидер Владимир Путин и правительство России поручили подразделениям МЧС сформировать гуманитарный груз для жителей КНР.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Белоруссия отправила в Китай 20 тонн гуманитарной помощи. Военно-транспортный самолёт пробудет в воздухе 20 часов, совершив дозаправку в Новосибирске и Владивостоке.
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