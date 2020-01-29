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Белоруссия отправила в Китай 20 тонн гуманитарной помощи. Военно-транспортный самолёт пробудет в воздухе 20 часов, совершив дозаправку в Новосибирске и Владивостоке.

Об этом сообщает Министерство обороны Белоруссии.

Борт заправлен, загружен, получены все разрешения и, несмотря на погодные условия, задача будет выполнена точно и в срок, — сказал замкомандующего ВВС и войсками ПВО — начальника авиации генерал-майор Александр Карев.

По распоряжению президента Александра Лукашенко Минск направил в Китай груз со средствами индивидуальной защиты и медикаментами в связи со вспышкой пневмонии, от которой уже скончались 132 человека.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов заявил, что риск появления коронавируса на территории России очень высок. По его словам, ситуация осложняется из-за того, что возникают случаи заражения в китайских провинциях, которые граничат с российскими регионами. Наивысшая вероятность проникновения вируса, — Москва, Санкт-Петербург и Дальневосточный регион, писал NEWS.ru.