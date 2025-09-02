Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 16:39

Премьер Пакистана ответил Путину на русском языке

Премьер Пакистана Шариф ответил по-русски Путину на его приглашение в Москву

Владимир Путин и Шахбаз Шариф Владимир Путин и Шахбаз Шариф Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф ответил на русском языке на приглашение президента России Владимира Путина посетить заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает RT. Мероприятие состоится в ноябре в Москве.

Уважаемый господин премьер-министр, у нас в России запланировано мероприятие в рамках ШОС на уровне руководителей правительств. Если вы найдете время и сочтете возможным, то мы будем рады видеть вас в Москве, — обратился Путин к Шарифу.

В ответ премьер-министр с улыбкой по-русски ответил: «Спасибо, это очень хорошо».

Ранее Путин шутливо ответил на вопрос премьер-министра Словакии Роберта Фицо о самочувствии. Фицо поинтересовался здоровьем Путина, на что российский лидер ответил: «Если я жив, то это уже хорошо».

До этого Путин на встрече с сербским лидером Александром Вучичем в Пекине отметил положительные результаты стратегического партнерства. Путин также выразил сожаление по поводу снижения товарооборота в прошлом году, но отметил улучшение ситуации в текущем году.

Владимир Путин
Шахбаз Шариф
Пакистан
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Три человека ранены при обстреле российского села со стороны ВСУ
Раскрыта самая частая ошибка держателей кредитных карт
ЦАХАЛ проводит мобилизацию для наступления в Газе
Вучич рассказал о договоре с Путиным насчет американских санкций
Вучич рассказал, какой получилась беседа с Путиным
Положила в мусорный пакет: студентка оставила младенца умирать в шкафу
Пьяный мужчина устроил скандал с девушкой и чуть не отравил ее сына газом
Садовод рассказала, что можно посадить на балконе зимой
Стартовали переговоры Путина и Мирзиёева в Пекине
Финны отчитались о ходе работ по возведению забора на границе с Россией
Россиянам рассказали, как не потерять деньги при снижении ключевой ставки
Индия выбрала рок-музыканта для участия в «Интервидении»
Громкие разговоры школьников в парке «вынудили» россиянина достать нож
Дочь Ким Чен Ына отправилась с ним в Китай
Пассажир рейса Алматы — Казань чуть не умер в день своего рождения
В Евросоюзе оценили заявление канцлера Австрии по НАТО
98-летняя бабушка едва не погибла после того, как срезала себе рог на лбу
Юрист предложил необычное средство для снижения числа разводов
Раскормленная до 25 кг такса Дейзи борется с ожирением
Вучич раскрыл детали переговоров с Путиным в Пекине
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.