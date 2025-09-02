Премьер Пакистана ответил Путину на русском языке Премьер Пакистана Шариф ответил по-русски Путину на его приглашение в Москву

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф ответил на русском языке на приглашение президента России Владимира Путина посетить заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает RT. Мероприятие состоится в ноябре в Москве.

Уважаемый господин премьер-министр, у нас в России запланировано мероприятие в рамках ШОС на уровне руководителей правительств. Если вы найдете время и сочтете возможным, то мы будем рады видеть вас в Москве, — обратился Путин к Шарифу.

В ответ премьер-министр с улыбкой по-русски ответил: «Спасибо, это очень хорошо».

Ранее Путин шутливо ответил на вопрос премьер-министра Словакии Роберта Фицо о самочувствии. Фицо поинтересовался здоровьем Путина, на что российский лидер ответил: «Если я жив, то это уже хорошо».

До этого Путин на встрече с сербским лидером Александром Вучичем в Пекине отметил положительные результаты стратегического партнерства. Путин также выразил сожаление по поводу снижения товарооборота в прошлом году, но отметил улучшение ситуации в текущем году.