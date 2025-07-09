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09 июля 2025 в 23:57

Премьер-министр Пакистана Шариф передал письмо Путину

Шахбаз Шариф Шахбаз Шариф Фото: Ahmad Kamal/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф направил письмо президенту России Владимиру Путину, сообщили ТАСС в пакистанском посольстве в РФ. Ранее пакистанский лидер передавал обращение через главу российского МИД Сергея Лаврова.

Письмо было направлено через специального помощника премьер-министра по иностранным делам Сайедом Тариком Фатеми. Передача состоялась во время встречи в Москве с вице-премьером России Алексеем Оверчуком.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев заявил, что важным условием для разрешения конфликта Индии и Пакистана является присоединение стран к Договору о ядерной безопасности. По его словам, на данный момент эти государства не связаны никакими соглашениями и могут не брать на себя ответственность в вопросе применения ядерного оружия.

До этого Шариф предложил президенту Путину расширить торговлю между странами, вернувшись к торговле на основе бартера. По его словам, в настоящее время товарооборот между Россией и Пакистаном составляет $1 млрд.

Также Шариф на встрече с послом России Альбертом Хоревым отметил необходимость расширения двустороннего сотрудничества с РФ в нескольких областях, особенно в сферах энергетики, торговли и инвестиций. Он выразил надежду на скорый визит в республику Путина.

Владимир Путин
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Шахбаз Шариф
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