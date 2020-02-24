Малайзия оказалась на пороге правительственного кризиса. Премьер-министр страны, 94-летний Махатхир Мохамад утром 24 февраля подал в отставку. А ещё двумя днями ранее в правящей коалиции произошёл серьёзный раскол, лишивший её парламентского большинства. Сейчас политики и эксперты обсуждают кандидатуру нового премьера. Однако приход любого из вероятных претендентов чреват политической турбулентностью.

Отставке Махатхир предшествовал выход возглавляемой им Объединённой партии сынов земли Малайзии из состава правящей коалиции «Альянс надежды» (Pakatan Harapan). Созданный в 2015-м из четырёх оппозиционных движений и разделяющий левые и центристские взгляды, этот блок два года назад получил на выборах большинство в Палате представителей конституционной монархии — 113 мест (при необходимых 112). Но недавние события привели к тому, что у «Альянса» осталось лишь 102 депутатских мандата.

На этом фоне поданное Махатхир прошение об отставке порождает ещё больше вопросов. Политик-долгожитель дважды занимал пост премьера — с 1981-го по 2003-й, и с 2018-го по текущий год, — и по праву считается архитектором современной политической и экономической системы Малайзии. После триумфального возвращения два года назад Махатхир признал, что в прошлом использовал подчас диктаторские методы управления, однако теперь решил от них отказаться.

Анвар Ибрагим Xinhua/Global Look Press

Одним из самых резонансных актов доброй воли стало помилование 72-летнего Анвара Ибрагима, оппозиционного политика, ранее обвинённого в мужеложестве, — в Малайзии подобное карается серьёзным тюремным сроком. Как утверждает сам оппозиционер, улики были сфабрикованы. Махатхир также высказывал намерение передать премьерский пост Анвару. Но сейчас подобная перспектива выглядит всё более туманной.

В частности, как сообщает ресурс Al Jazeera, 23 февраля Анвар обвинил премьера и некоторых своих и его сторонников в попытке создать новое правительство в союзе с «Национальным фронтом» (Barisan Nasional) — партией, которая правила в стране более 60 лет и потерпела поражение лишь на выборах 2018-го. Слухи о возможной смене правительства уже возымели эффект и привели к падению на 2% малайзийских рынков.

Как подчёркивает Шад Салим Фаруки, эксперт по конституционным вопросам из Университета Малайя, сейчас королю Абдулле II необходимо в экстренном порядке назначить нового премьера или исполняющего его обязанности. И лишь после этого будет решаться судьба правительства.

Король может распустить правительство только по совету премьер-министра, постоянного или временного. Он не может сделать это самостоятельно, поскольку он связан Конституцией, — указывает эксперт.

Двое из возможных претендентов на пост премьера уже побывали в резиденции короля — это Анвар и вице-премьер Ван Азиза Ван Исмаил. Однако на кого пал выбор монарха, пока неизвестно. Если пост займёт Ван Азиза Ван Исмаил, то впервые в истории Малайзии правительство возглавит женщина, что устраивает далеко не всех в местной политической элите. Данный сценарий также опасен тем, что Анвар, не получив обещанную ему должность, наверняка уйдёт в оппозицию и вновь начнёт борьбу.