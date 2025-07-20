Сильнейший ураган в Гонконге попал на видео Мощный ураган в Гонконге сбивает людей с ног и валит деревья

На Гонконг обрушился сильнейший ураган «Вифа», передает Telegram-канал Baza. На жутком видео, опубликованном каналом, слышны сирены, заглушаемые порывами ветра, который буквально волочит людей по земле. Огромные волны обрушиваются на город, небо озаряют гигантские вспышки молний.

Сообщается, что разгул стихии произошел 19 июля. Максимальная скорость ветра достигала 140 км/ч. В городе остановили работу общественного транспорта и паромов. Были отменены сотни рейсов, в аэропортах застряли свыше 100 тысяч человек.

Власти Гонконга присвоили урагану наивысший, 10-й уровень опасности. Жители города прячутся в бомбоубежищах. Известно минимум о 26 пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Усть-Донецком районе Ростовской области ураган с грозой привел к обрывам высоковольтных проводов и авариям на подстанциях. Отмечается, что в зоне частичного отключения энергоснабжения находятся 11 населенных пунктов.

До этого сильнейший ураган обрушился на Льгов, оставив без электричества свыше 2150 частных домовладений. Стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре города и имуществу жителей. О пострадавших не сообщалось.