Пострадавший в аварии катера в Таиланде россиянин рассказал о самочувствии Пострадавший при аварии катера на Пхукете россиянин Фатеркин заявил о нормальном самочувствии

Фото: Teera Noisakran/Global Look Press

Российский турист Денис Фатеркин, оказавшийся в числе пострадавших при аварии прогулочного катера в таиландской провинции Пхукет, заявил в разговоре с «360», что он и его супруга госпитализированы, но чувствуют себя нормально. Он рассказал, что попал в аварию, находясь на скоростном катере, который возвращался после морской прогулки в порт Чалонг.

[Чувствую себя] нормально. Мы сейчас в больнице, — сказал Фатеркин.

Авария скоростного катера «Танатип Марин 555» произошла 17 мая. По пути с прогулки в порт Чалонг судно врезалось в сигнальную вышку. На борту находились 37 человек, из них пострадали 35, в том числе 21 россиянин.

В Генконсульстве России на Пхукете подтвердили, что граждане РФ госпитализированы с травмами различной степени тяжести, врачи стабилизировали их состояние. Идет расследование инцидента, по предварительным данным, его причиной стала халатность членов экипажа.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло в 100 метрах от берега, недалеко от пирса бухты Чалонг. В списке пострадавших, помимо 21 россиянина, значатся восемь граждан Казахстана, трое граждан Таиланда и по одному гражданину Гонконга, Китая и Украины. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии.