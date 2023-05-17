Более 20 российских туристов пострадали при аварии с катером на Пхукете У берегов Пхукета 21 россиянин получил травмы из-за столкновения катера с вышкой

Фото: eera Noisakran/Global Look Press

По меньшей мере 35 человек, включая 21 гражданина России, получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения катера с сигнальной вышкой у берегов Таиланда, все пострадавшие были доставлены в медучреждения, сообщается в Telegram-канале генконсульства РФ в Пхукете. Всего в катере находились 37 человек, не пострадали только двое.

На борту находились 37 пассажиров, из них 21 — граждане России. Российские туристы получили травмы различной степени тяжести и были оперативно доставлены в медицинские учреждения Пхукета. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, — говорится в сообщении.

ТАСС со ссылкой на отделение Министерства здравоохранения в Пхукете сообщает, что ЧП произошло в 100 метрах от берега, недалеко от пирса бухты Чалонг. Предварительной причиной ЧП стала халатность капитана судна.

В списке пострадавших, помимо 21 россиянина, значатся восемь граждан Казахстана, трое тайцев и по одному гражданину Гонконга, Китая и Украины.

В конце марта по меньшей мере 18 человек погибли в результате затопления туристического катера в индийском штате Керала. По сообщениям местных СМИ, большую часть погибших составили дети. Подростки отправились покататься на лодке во время каникул. Всего на катере находилось около 30 пассажиров. Информацию о трагедии со школьниками подтвердил премьер-министр страны Нарендра Моди.