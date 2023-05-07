В Индии затонул туристический катер с детьми В Индии 18 человек погибли в результате затопления туристического катера

Фото: Sudipta Das/Global Look Press

По меньшей мере 18 человек погибли в результате затопления туристического катера в индийском штате Керала. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По имеющимся данным, большинство погибших — дети.

Как сообщается, всего на катере находились около 30 пассажиров.

Информацию о трагедии со школьниками, которые отправились покататься во время каникул, подтвердил и премьер-министр страны Нарендра Моди.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Пострадавших и жертв происшествия доставляют на берег.

Ранее сообщалось, что в водах Средиземного моря в результате крушения лодки погибли более 90 мигрантов. Пассажиры на переполненном судне вышли в море и направились в сторону Европы.

Также стало известно, что известный итальянский конструктор и гонщик-рекордсмен Фабио Буцци разбился на скоростном катере в Венецианской лагуне. Вместе с ним погибли ещё два человека, которые были в катере, который налетел на насыпь вблизи острова Лидо.