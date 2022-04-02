Более 90 человек погибли при крушении лодки в водах Средиземноморья

В водах Средиземного моря в результате крушения лодки погибли более 90 мигрантов. Об этом в своём Twitter сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. По имеющимся данным, люди плыли из Ливии в Европу.

Более 90 человек погибли в результате ещё одной трагедии в Средиземноморье, — сообщил Гранди.

В международной гуманитарной организации «Врачи без границ» (MSF) уточнили, что инцидент произошёл несколько дней назад, когда около сотни человек из Ливии вышли в море на переполненной лодке и направились в сторону Европы.

После крушения потерпевшие отправили сигнал о бедствии. Его получило коммерческое судно, оно подобрало четырёх выживших. По словам одного из них, мигранты находились в море не менее четырёх дней.

Ранее стало известно, что семь человек погибли, трое пропали без вести и ещё 32 пострадали после того, как скала обвалилась на прогулочные катера на озере Фурнаш на юго-востоке Бразилии. В лодках находились туристы. Скала могла обрушиться из-за проливных дождей.