После взрыва на заводе в китайской провинции Ляонин пострадали 17 человек

https://static.news.ru/photo/84d00bfa-c3a9-11ea-8e8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ecabal/wikipedia.com

Стало известно число пострадавших после взрыва на фабрике на северо-востоке Китая в провинции Ляонин.

Как сообщает агентство Xinhua, со ссылкой на источники в местной администрации не менее 17 человек получили незначительные травмы при взрыве. Инцидент произошёл в 20:40 по местному времени (в 15:40 по мск). Все пострадавшие были госпитализированы.

Ранее очевидцы сняли видео, на котором был виден столп яркого зелёного света. Причины происшествия неизвестны. В результате инцидента были выбиты окна в соседних жилых домах.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Breaking?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Breaking</a>: An explosion occurred at a factory in Fuxin, NE China's Liaoning Province on Saturday night, shattering windows of resident buildings nearby. The extent of the damage is currently unknown. <a href="https://t.co/nyk5Jyd0O8">pic.twitter.com/nyk5Jyd0O8</a></p>— People's Daily, China (@PDChina) <a href="https://twitter.com/PDChina/status/1281971297241780225?ref_src=twsrc%5Etfw">July 11, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

NEWS.ru писал, что 21 апреля на заводе шлифовальных материалов в восточной китайской провинции Цзянсу произошёл пожар. Тогда обошлось без пострадавших.