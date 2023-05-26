Политолог назвал плюсы для Индии от антироссийских санкций Политолог Светов назвал покупку нефти по дисконту плюсом от антироссийских санкций для Индии

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Для Индии есть плюсы в антироссийских санкциях, которые вводит Запад, а также от возможного включения страны в черный список FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), отметил политолог Юрий Светов. Комментируя ситуацию журналу «Компания», он подчеркнул, что у Дели появляется возможность покупать нефтепродукты и энергоносители по дисконту.

Индия хорошо относится к России, но это не значит, что она не преследует свои собственные интересы. Давно пора выкинуть из головы все эти бредовые идеи о дружбе народов, пролетарской солидарности — вся эта фигня осталась в XX веке, — отметил эксперт.

По словам Светова, повлиять на решение FATF насчет России Индия не сможет. Он пояснил, что члены организации подчиняются желаниям США. Экономист Дмитрий Адамидов, наоборот, уверен, что Индия заинтересована в том, чтобы повлиять на решение организации. Включение России в черный список будет представлять опасность для торговых партнеров из-за возможных вторичных санкций, а Москва для Дели представляет собой также важный рынок оружия.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев добавил, что FATF действительно может внести Россию в черный список, но этот процесс займет длительное время. Он напомнил, что вступление страны во Всемирную торговую организацию рассматривали 18 лет. Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш считает, что решение организации не будет представлять для Москвы угрозу, так как она перешла на торговлю в национальной валюте, тем самым защитив свои транзакции от большого количества санкций.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия просит Индию помешать возможному включению РФ в черный список FATF, где уже находятся Иран, КНДР и Мьянма. По информации издания, Москва предупредила азиатскую страну о «каскаде непредсказуемых и негативных последствий» для сотрудничества в оборонной, энергетической и транспортной сферах.