«Покончить с диктатурой»: японцы призвали «ликвидировать» Россию

https://static.news.ru/photo/24d9f2d4-6648-11e9-b369-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Очередные учения России в Арктике привели в ярость читателей издания Yahoo News Japan, которое написало о манёврах.

Целью учений было укрепление военной инфраструктуры России в приполярных областях новейшими российскими вооружениями. Статья издания также рассказывала о Северном морском пути.

Японцы были в шоке от материала, они уверены, что РФ готовится к нападению на них.

Из-за потепления порты эксплуатируются теперь даже зимой. Это означает, что вероятность нападения на Японию выросла. Россия совместно с Китаем может нанести удар по Японии и Тайваню, — написал один из пользователей.

Он призвал не терять бдительность, потому что Япония оказалась в окружении агрессивных стран.

Пользователи призывают обзавестись ядерным оружием и срочно менять Конституцию страны.

Если полностью не ликвидировать такие диктатуры, как Китай и Россия, миру спокойствия не видать, — написал ещё один комментатор.

Он считает, что скоро Москва и Пекин покажут «свои клыки» и ущерб от их действий будет огромен, поэтому «с ними надо покончить, пока не поздно».

Ранее японцы возмутились из-за сообщения о размещении на Курильских островах новых российских танков. Боевые машины Т-80БВ заменят уже находящиеся там Т-72Б.