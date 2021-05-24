«Покончить с диктатурой»: японцы призвали «ликвидировать» Россию

Очередные учения России в Арктике привели в ярость читателей издания Yahoo News Japan, которое написало о манёврах.
Целью учений было укрепление военной инфраструктуры России в приполярных областях новейшими российскими вооружениями. Статья издания также рассказывала о Северном морском пути.
Японцы были в шоке от материала, они уверены, что РФ готовится к нападению на них.
Из-за потепления порты эксплуатируются теперь даже зимой. Это означает, что вероятность нападения на Японию выросла. Россия совместно с Китаем может нанести удар по Японии и Тайваню, — написал один из пользователей.
Он призвал не терять бдительность, потому что Япония оказалась в окружении агрессивных стран.
Пользователи призывают обзавестись ядерным оружием и срочно менять Конституцию страны.
Если полностью не ликвидировать такие диктатуры, как Китай и Россия, миру спокойствия не видать, — написал ещё один комментатор.
Он считает, что скоро Москва и Пекин покажут «свои клыки» и ущерб от их действий будет огромен, поэтому «с ними надо покончить, пока не поздно».
Ранее японцы возмутились из-за сообщения о размещении на Курильских островах новых российских танков. Боевые машины Т-80БВ заменят уже находящиеся там Т-72Б.