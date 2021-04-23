Японцы заговорили о ядерном оружии из-за танков РФ на Курилах

https://static.news.ru/photo/c76f64c2-a492-11eb-b688-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Russian Look/Global Look Press

Читатели японского портала Kyodo News возмутились после сообщения о размещении на Курильских островах новых российских танков. Боевые машины Т-80БВ заменят уже находящиеся там Т-72Б.

Публикация о развёртывании на Курилах новой техники Восточного военного округа вызвала яростную реакцию в комментариях японцев.

В ближайшее время Китай может напасть на Окинаву, а Россия — на Хоккайдо, поэтому необходимо готовиться, включая возможность получения ядерного оружия. Если не изменить мирную конституцию, Япония исчезнет, — написал один из пользователей Сети.

Другие также выразили сомнения, что Токио удастся когда-нибудь вернуть «северные территории»: «Непонятно, зачем России размещать на Курилах танки? <...> Неужели для нападения на Хоккайдо? Раньше был шанс вернуть острова, но Япония его упустила», «Всё кончено... Наращивание военной мощи на островах означает нежелание вести диалог», «Необходимо развернуть на Хоккайдо ракетные подразделения и увеличить численность сил самообороны».

Если Россия отдаст острова, она лишится контроля над входом в Охотское море, где находятся российские атомные подводные лодки. С точки зрения России для врагов откроется путь до Камчатки. Она продолжит контролировать Курилы под любым предлогом. Их можно вернуть только силой, — уверен ещё один читатель.

Ранее стало известно, что большинство читателей японского новостного сайта Yahoo News Japan выразили недовольство выступлением бывшего премьера-министра Японии Юкио Хатояма о Крыме. Политик отметил, что воссоединение Крыма и России стало следствием уважения народа, который проживает на данной территории. Пользователи Сети раскритиковали позицию Хатояма из-за отношения к Курильским островам.