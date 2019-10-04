https://static.news.ru/photo/8066ab50-e6c3-11e9-b30b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Geovien So/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Гонконге 14-летний подросток попал под пули в ходе протестов.

Врачи экстренно госпитализировали юношу. Сейчас он пришёл в себя.

Во многих районах столкновения до сих пор продолжаются, сообщает телерадиокорпорация RTHK .

Протестная активность в городе не утихает с марта 2019 года. Формальным поводом к началу выступлений стал законопроект об экстрадиции задержанных лиц в материковый Китай. В июне глава Гонконга Кэрри Лам отозвала законопроект, однако протесты продолжились.

Как ранее передавал News.ru, студенту из Гонконга Цан Чи-Кину предъявлено обвинение в участии в беспорядках и нападении на представителя власти. 18-летний молодой человек в настоящий момент находится в госпитале в критическом состоянии после огнестрельного ранения, нанесённого полицейским.